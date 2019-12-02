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2 грудня • оновлено в 21:54
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У центрі Києва відкрили вогонь у ресторані: введено план "Сирена". Фото 18+

17.7т
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У Києві в ресторані "Баку" (на вулиці Антоновича, 88) у понеділок, 2 грудня, відвідувачі влаштували стрілянину.

У столиці України ввели оперативний план "Сирена". Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича і зробили кілька пострілів у стелю. Між 4-5 невідомими особами і 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту зробив кілька пострілів у стелю ресторану, а потім усі нападники втекли на іномарці",йдеться у повідомленні.

Інформатор

Інформатор

У центрі Києва відкрили вогонь у ресторані

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У ресторані Києва влаштували стрілянину

У ресторані Києва влаштували стрілянину

Інформатор

Нові подробиці розкрило видання "Інформатор" із посиланням на власні джерела

За словами співробітників служби охорони "Сіріус", вони приїхали на сигнал тривожної кнопки. Подробиці НП розповів потерпілий. Виявилося, що у нього була зустріч з особами кавказької національності через повернення купленого автомобіля. Однак чоловік був не сам. За сусіднім столом сиділи його товариші. Кавказці ж прийшли в складі чотирьох-п'яти осіб.

Трапився конфлікт, який переріс у бійку. У обох сторін сутички були травматичні пістолети. Потерпілий запевнив, що він зброю не застосовував, а його опоненти випустили близько 10 куль.

Після стрілянини підозрювані зникли. Правоохоронці почали шукати автомобілі Mazda 6 сірого кольору і Kia Ceed чорного кольору.

У ресторані Києва влаштували стрілянину

У ресторані Києва влаштували стрілянину

Інформатор

У ресторані Києва влаштували стрілянину

У ресторані Києва влаштували стрілянину

Інформатор

У ресторані Києва влаштували стрілянину

У ресторані Києва влаштували стрілянину

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Livesey David
Livesey David
Хазары дикие, что с них взять.
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
та тут все банально и просто.украинцы поймали г.внорасиянина,который приехал подпольно шоб пожрать нормальной еды вместо г.вна ,которое на расие называют едой.и дали естессно г.внорасиянину п.здюлей.все нормально и по плану.так шо нех перевозбуждаться дарагие г.внорасияне))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
XOХЛЫ ХАРООООООООЩ!!!! НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ОТБОРУ И ЕВРОПЕИЗДАЦИИ!!!!!!!!!)))))))))))))
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