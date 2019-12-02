У центрі Києва відкрили вогонь у ресторані: введено план "Сирена". Фото 18+

У Києві в ресторані "Баку" (на вулиці Антоновича, 88) у понеділок, 2 грудня, відвідувачі влаштували стрілянину.
У столиці України ввели оперативний план "Сирена". Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича і зробили кілька пострілів у стелю. Між 4-5 невідомими особами і 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту зробив кілька пострілів у стелю ресторану, а потім усі нападники втекли на іномарці", – йдеться у повідомленні.
Інформатор
У центрі Києва відкрили вогонь у ресторані
У ресторані Києва влаштували стрілянину
Інформатор
Нові подробиці розкрило видання "Інформатор" із посиланням на власні джерела
За словами співробітників служби охорони "Сіріус", вони приїхали на сигнал тривожної кнопки. Подробиці НП розповів потерпілий. Виявилося, що у нього була зустріч з особами кавказької національності через повернення купленого автомобіля. Однак чоловік був не сам. За сусіднім столом сиділи його товариші. Кавказці ж прийшли в складі чотирьох-п'яти осіб.
Трапився конфлікт, який переріс у бійку. У обох сторін сутички були травматичні пістолети. Потерпілий запевнив, що він зброю не застосовував, а його опоненти випустили близько 10 куль.
Після стрілянини підозрювані зникли. Правоохоронці почали шукати автомобілі Mazda 6 сірого кольору і Kia Ceed чорного кольору.
У ресторані Києва влаштували стрілянину
Інформатор
У ресторані Києва влаштували стрілянину
Інформатор
У ресторані Києва влаштували стрілянину
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони нібито є ексбійцями УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спершу вважалося), а з будинку.
З'явилося фото ймовірного вбивці трирічного сина Соболєва.
Сам депутат у результаті стрілянини не постраждав.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".