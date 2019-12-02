У центрі Києва відкрили вогонь у ресторані: введено план "Сирена". Фото 18+

У Києві в ресторані "Баку" (на вулиці Антоновича, 88) у понеділок, 2 грудня, відвідувачі влаштували стрілянину.

У столиці України ввели оперативний план "Сирена". Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича і зробили кілька пострілів у стелю. Між 4-5 невідомими особами і 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту зробив кілька пострілів у стелю ресторану, а потім усі нападники втекли на іномарці", – йдеться у повідомленні.

Інформатор У центрі Києва відкрили вогонь у ресторані

У ресторані Києва влаштували стрілянину Інформатор

Нові подробиці розкрило видання "Інформатор" із посиланням на власні джерела

За словами співробітників служби охорони "Сіріус", вони приїхали на сигнал тривожної кнопки. Подробиці НП розповів потерпілий. Виявилося, що у нього була зустріч з особами кавказької національності через повернення купленого автомобіля. Однак чоловік був не сам. За сусіднім столом сиділи його товариші. Кавказці ж прийшли в складі чотирьох-п'яти осіб.

Трапився конфлікт, який переріс у бійку. У обох сторін сутички були травматичні пістолети. Потерпілий запевнив, що він зброю не застосовував, а його опоненти випустили близько 10 куль.

Після стрілянини підозрювані зникли. Правоохоронці почали шукати автомобілі Mazda 6 сірого кольору і Kia Ceed чорного кольору.

У ресторані Києва влаштували стрілянину Інформатор

У ресторані Києва влаштували стрілянину Інформатор

У ресторані Києва влаштували стрілянину Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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