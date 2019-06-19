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У Києві в озері виявили труп: рятувальники почали бити на сполох

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У Києві з озера Редькине рятувальники витягли тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС столиці. Подія трапилася ввечері 18 червня.

"Як виявилося, тіло чоловіка перебувало на відстані 7 м від берега на глибині 5 м. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка 1981 року народження та передали правоохоронним органам", – йдеться в повідомленні.

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Причини загибелі з'ясовуватиме поліція.

Рятувальники наголосили, що з початку 2019 року на водоймах столиці загинули 36 осіб (із них 4 дитини), 14 із яких лише в червні (з них 2 дитини). Порівняно за аналогічним періодом 2018-го у червні загинули 10 осіб, із яких 1 дитина.

"Недотримання правил безпечного відпочинку на воді та зневажливе ставлення до власної безпеки призводять до трагічних наслідків, які, на жаль, вносяться звичайною цифрою в страшну статистику загиблих. Варто завжди пам'ятати, що будь-які вчинки мають наслідки", – попередили рятувальники.

Озеро в Києві

Озеро в Києві

КіевВласть

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на пляжі зник 24-річний хлопець із Нігерії. Він разом із друзями випивав, потім хлопці взяли на прокат водний мотоцикл і поїхали кататися. У якийсь момент вони перекинулися, після чого хлопець зник.

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Тема
Новини Києва та Київської області
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УкраїнаКиїв
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