"Заробляють на новий iPhone": у Києві в метро вкотре помітили шахрайок

У Києві в метро вкотре помітили шахрайку, яка жебракувала нібито на квиток додому. Цього разу вона була ще з однією дівчиною.

До них підійшов чоловік і зняв ситуацію на відео. Його опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику чутно, як очевидець сказав шахрайці, що вже бачив в мережі дописи про неї. На що та почала виправдовується і разом зі своєю подругою швидко пішла.

У Києві в метро вкотре помітили шахрайок

"Нічого не змінюється – жаби-мандрівниці знову на роботі, знову їм не вистачає грошей на квиток додому і знову довірливі люди допомагають заробити дамам на новий iPhone", – підписали відео в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цю дівчину вже багато раз помічали в Києві. У вересні люди в метро вперше побачили молоду шахрайку. Вона також жебракувала "на квиток додому". У жовтні її знову зняли на відео.

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