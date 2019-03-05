У Києві посеред вулиці зчинилася стрілянина: загинув водій елітного авто

У Києві невідомі вистрілили в чоловіка, після чого зникли. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочин трапився у вівторок вдень, 5 березня, біля багатоповерхових будинків по вул. Флоренції у Дніпровському районі.

За попередньою інформацією, зловмисники застрелили свою жертву в салоні автомобіля Mercedes чорного кольору. Кажуть, що загиблий власник "мерса".

За даними очевидців, один із злочинців — чоловік до 30 років міцної статури, який нібито був у одязі з погонами.

На місці працює поліція. Правоохоронці шукають зброю у дворах, прочісують територію.

Місце події

Місце події

За даними поліції, загиблий — 1960 року народження. Чоловік отримав кулю у голову і загинув на місці. Вбивство трапилося у салоні Mercedes-Benz S 500L 2010 року випуску.

Місце події

Місце події

Злочин скоєно у Дніпровському районі Google. Maps

Згодом стало відомо, що загиблим виявився 59-річний Сергій Кисельов – крупний підприємець та свідок у справі "діамантових прокурорів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля відділення одного з банків на вул. Казимира Малевича стався озброєний напад. Злочинці напали на жінку і забрали у неї велику суму грошей.

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