У Києві трапилася стрілянина у тролейбусі з людьми: нападника затримали

У п'ятницю вранці, 6 вересня, у Голосіївському районі Києва невідомий влаштував стрілянину у тролейбусі з людьми.

Як повідомили джерела "Цензор.НЕТ" у правоохоронних органах, напад трапився о 08:50 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У тролейбусі маршруту №40к виник конфлікт між пасажирами. У підсумку чоловік зробив декілька пострілів зі зброї, завдавши поранень грудної клітки двом пасажирам, і втік. Правоохоронці почали розшук злочинця.

У Києві трапилася стрілянина у тролейбусі з людьми Поліція Києва

Незабаром стало відомо про затримання стрілка. Чоловіка помітив уважний киянин, який викликав поліцію.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, слідчі Голосіївського УП кваліфікували подію, що трапилася на вулиці Федорова, як хуліганство.

Правоохоронці встановили, що між двома пасажирами виникла сварка, яка переросла у штовханину. Під час інциденту один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у опонента.

На зупинці він вийшов із салону, але інший пасажир наздогнав правопорушника. Під час з’ясування взаємин зловмисник здійснив ще три постріли у чоловіка, який захищав потерпілого, і втік.

Очевидці надали прикмети правопорушника: він був вдягнений у куртку пісочного кольору, джинси та мав чорний рюкзак.

"Двох потерпілих, 28-ми та 43-х років, госпіталізували. Наразі їм надають медичну допомогу, згодом буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які вони отримали. За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує", – розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Чоловік зробив декілька пострілів зі зброї Поліція Києва

Він поранив двох людей Поліція Києва

Місце НП Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві біля метро "Голосіївська" 20 серпня відбулася стрілянина, в результаті якої серйозно постраждали троє людей, ще п'ятеро отримали незначні ушкодження.

Того ж дня у Дніпровському районі міста спалахнув конфлікт між пішоходом і водієм. Другий вирішив закінчити суперечку і почав стрілянину посеред вулиці.

Також у Києві в ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській трапився конфлікт зі стріляниною. Інцидент відбувся між компанією, яка відпочивала у кафе, і співвласниками закладу.

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