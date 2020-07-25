У Києві трапилася масштабна ДТП з вантажівкою: повідомляють про постраждалих. Фото і відео
У Києві трапилася масштабна ДТП з вантажівкою.
У Києві на Броварському проспекті у суботу, 25 липня, трапилась масштабна ДТП за участі вантажівки. Попередньо, є постраждалі.
Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook, відзначивши, що інцидент відбувся неподалік від птахофабрики (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Масштабна ДТП з постраждалими у Києві на Броварському проспекті, біля птахофабрики: легковий автомобіль протаранив вантажівку і відправив її в білборд", – йдеться у дописі.
У Києві трапилася масштабна ДТП з вантажівкою
У Києві трапилася масштабна ДТП з вантажівкою
Про постраждалих також написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Там відзначили, що аварія трапилася у напрямку Броварів.
Пост у мережі Скріншот
Пост у мережі Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 липня в Київській області в селі Семиполки зіткнулися автобус, вантажівка і легковик. У результаті ДТП є загиблий і травмовані.