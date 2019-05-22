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/Кримінал

У Києві трамвай збив прокурора: перші подробиці

6.3тЧитати матеріал російською

У Києві співробітницю столичної прокуратури збив трамвай.

Як повідомляє УНН, пригода трапилася 21 травня, постраждалу госпіталізували.

"Жінка 1989 року народження, прокурор столичної прокуратури, переходила трамвайні колії в невстановленому для цього місці й розмовляла по телефону, через що вона не помітила наближення трамвая", – йдеться в інформації.

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У результаті зіткнення жінка отримала забої голови та кінцівок. Постраждалу доставили в лікарню.

Нині правоохоронці почали розслідування інциденту, встановлюються всі обставини.

Трамвай у Києві

Трамвай у Києві

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У заступника військового прокурора одеського гарнізону Романа Мрочка викрали елітний позашляховик.

  • У Мелітополі ДБР впіймало прокурора на великому хабарі.

  • Прокурора Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України викрили на хабарі в розмірі 15 тисяч доларів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
трамвайпрокуратура КиєваДТП
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Питон Каа
Питон Каа
Все таки украинские реформы налицо - прокуроры пешком ходят...
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