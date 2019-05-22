У Києві трамвай збив прокурора: перші подробиці

У Києві співробітницю столичної прокуратури збив трамвай.

Як повідомляє УНН, пригода трапилася 21 травня, постраждалу госпіталізували.

"Жінка 1989 року народження, прокурор столичної прокуратури, переходила трамвайні колії в невстановленому для цього місці й розмовляла по телефону, через що вона не помітила наближення трамвая", – йдеться в інформації.

У результаті зіткнення жінка отримала забої голови та кінцівок. Постраждалу доставили в лікарню.

Нині правоохоронці почали розслідування інциденту, встановлюються всі обставини.

Трамвай у Києві Delo.ua

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