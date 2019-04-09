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/Кримінал

У Києві стріляли в директора підприємства: перші подробиці

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У Києва невідомі напали на директора однієї з плодоовочевих баз. В результаті чоловік отримав вогнепальне поранення.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, "розбірки" відбулися 8 квітня на території підприємства, розташованого у Дніпровському районі.

Зловмисники з невстановленої зброї вистрілили потерпілому в ліву ногу. Постраждалого чоловіка госпіталізували в одну зі столичних лікарень. Обставини події з'ясовуються.

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Як писав OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва увечері 8 квітня між двома компаніями трапився конфлікт, який закінчився стріляниною з серйозними пораненнями. З'ясувалося, що чоловіки посварилися через те, що один випадково штовхнув іншого на тротуарі.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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