У Києві спалахнула масштабна пожежа: перші подробиці та відео

У Дарницькому районі Києва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ДСНС Києва, виклик надійшов о 12:04 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Горить побутівка на вул. Іжевська, 2. Подробиці уточнюються", – зазначили у відомстві.

У спільноті "Київ Оперативний" користувачі опублікували відео події. На кадрах видно, як із вікон одноповерхового будинку валить густий чорний дим.

Пожежа на Осокорках Скріншот

Пожежа на Осокорках Google. Maps

Дим видно за декілька кілометрів

У прес-службі ДСНС Києва повідомили, що площа пожежі становить 800 м кв. У ліквідації полум'я були задіяні 13 одиниць техніки і 42 людини особового складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня в Дніпровському районі Києва на відкритій території виникла пожежа. Як потім з'ясувалося, горіло сміття на площі 200 квадратних метрів.

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