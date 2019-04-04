|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві спалахнула масштабна пожежа: перші подробиці та відео

4.9тЧитати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ДСНС Києва, виклик надійшов о 12:04 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Горить побутівка на вул. Іжевська, 2. Подробиці уточнюються", – зазначили у відомстві.

Новини
У Києві спалахнула велика пожежа: перші подробиці

У спільноті "Київ Оперативний" користувачі опублікували відео події. На кадрах видно, як із вікон одноповерхового будинку валить густий чорний дим.

Пожежа на Осокорках

Пожежа на Осокорках

Скріншот

Пожежа на Осокорках

Пожежа на Осокорках

Google. Maps

Дим видно за декілька кілометрів

Дим видно за декілька кілометрів

У прес-службі ДСНС Києва повідомили, що площа пожежі становить 800 м кв. У ліквідації полум'я були задіяні 13 одиниць техніки і 42 людини особового складу.

У Києві спалахнула масштабна пожежа: перші подробиці та відео
У Києві спалахнула масштабна пожежа: перші подробиці та відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня в Дніпровському районі Києва на відкритій території виникла пожежа. Як потім з'ясувалося, горіло сміття на площі 200 квадратних метрів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пожежакримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки