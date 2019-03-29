У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є жертви

У Києві в Оболонському районі під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві особи. Вогонь спалахнув у двокімнатній квартирі приблизно о 8-й ранку 29 березня.
Трагічна НП трапилася на вул. Автозаводська, на 4 поверсі 16-поверхівки, повідомили в прес-службі ДСНС у Києві. Причина загоряння встановлюється, проте відомо, що пожежа почалася в одній із кімнат (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Біля входу в квартиру рятувальники виявили літню жінку без свідомості. Її передали медикам, однак потерпіла померла у кареті швидкої допомоги.
У Києві під час пожежі загинули дві особи
Скріншот "Київ Оперативний"
Крім цього, на кухні знайшли тіло чоловіка. Загиблому було приблизно 80 років.
"О 8:38 пожежу локалізували, а о 8:40 ліквідували. Пошкоджені меблі, особисті речі, стіни та стеля квартири", ‒ повідомили рятувальники.
Як писав OBOZREVATEL, у березні на Подолі в Києві загорівся житловий будинок. Рятувальників викликали місцеві жителі, які почули, як стріляє шифер. Вогонь майже повністю знищив будівлю.
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