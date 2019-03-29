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/Кримінал

У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є жертви

5.2тЧитати матеріал російською

У Києві в Оболонському районі під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві особи. Вогонь спалахнув у двокімнатній квартирі приблизно о 8-й ранку 29 березня.

Трагічна НП трапилася на вул. Автозаводська, на 4 поверсі 16-поверхівки, повідомили в прес-службі ДСНС у Києві. Причина загоряння встановлюється, проте відомо, що пожежа почалася в одній із кімнат (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Біля входу в квартиру рятувальники виявили літню жінку без свідомості. Її передали медикам, однак потерпіла померла у кареті швидкої допомоги.

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У Києві під час пожежі загинули дві особи

У Києві під час пожежі загинули дві особи

Скріншот "Київ Оперативний"

Крім цього, на кухні знайшли тіло чоловіка. Загиблому було приблизно 80 років.

"О 8:38 пожежу локалізували, а о 8:40 ліквідували. Пошкоджені меблі, особисті речі, стіни та стеля квартири", ‒ повідомили рятувальники.

Як писав OBOZREVATEL, у березні на Подолі в Києві загорівся житловий будинок. Рятувальників викликали місцеві жителі, які почули, як стріляє шифер. Вогонь майже повністю знищив будівлю.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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