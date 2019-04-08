У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку: перші подробиці

У Дніпровському районі Києва на ринку спалахнула серйозна пожежа. До місця події вирушили рятувальники.
Загоряння відбулося 8 квітня приблизно о 14:30. Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага, загорівся торговий павільйон площею 70 квадратних метрів, розташований на вул. Івана Миколайчука, 4.
"На місці працюють рятувальники. Подробиці будуть відомі пізніше", – повідомила Водолага.
Причини загоряння, а також інформація про постраждалих уточнюється.
Google. Maps
На фото, які опубліковані в спільноті "Київ оперативний" у Facebook, видно, що поряд із павільйоном розташовані інші кіоски, тому не виключено, що площа пожежі може збільшитися.
Пожежа у Києві
Пожежа у Києві
Пожежа у Києві
Фото: Ганна Лісовець
Відео: Włodzimierz Kowalchuk
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 4 квітня горіла одноповерхова побутівка. Площа пожежі становила 800 квадратних метрів. У результаті події ніхто не постраждав.
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