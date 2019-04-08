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/Кримінал

У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку: перші подробиці

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У Дніпровському районі Києва на ринку спалахнула серйозна пожежа. До місця події вирушили рятувальники.

Загоряння відбулося 8 квітня приблизно о 14:30. Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага, загорівся торговий павільйон площею 70 квадратних метрів, розташований на вул. Івана Миколайчука, 4.

"На місці працюють рятувальники. Подробиці будуть відомі пізніше", – повідомила Водолага.

Причини загоряння, а також інформація про постраждалих уточнюється.

У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку: перші подробиці

Google. Maps

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У Києві трапилася масштабна пожежа: фото і відео наслідків

На фото, які опубліковані в спільноті "Київ оперативний" у Facebook, видно, що поряд із павільйоном розташовані інші кіоски, тому не виключено, що площа пожежі може збільшитися.

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Facebook

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку: перші подробиці

Фото: Ганна Лісовець

Відео: Włodzimierz Kowalchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 4 квітня горіла одноповерхова побутівка. Площа пожежі становила 800 квадратних метрів. У результаті події ніхто не постраждав.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
пожежа
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Юг Руси
Юг Руси
Визитку Яроша уже нашли?
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Юг Руси
Юг Руси
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 😁
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