У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку: перші подробиці

У Дніпровському районі Києва на ринку спалахнула серйозна пожежа. До місця події вирушили рятувальники.

Загоряння відбулося 8 квітня приблизно о 14:30. Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага, загорівся торговий павільйон площею 70 квадратних метрів, розташований на вул. Івана Миколайчука, 4.

"На місці працюють рятувальники. Подробиці будуть відомі пізніше", – повідомила Водолага.

Причини загоряння, а також інформація про постраждалих уточнюється.

Google. Maps

На фото, які опубліковані в спільноті "Київ оперативний" у Facebook, видно, що поряд із павільйоном розташовані інші кіоски, тому не виключено, що площа пожежі може збільшитися.

Пожежа у Києві Facebook

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Фото: Ганна Лісовець

Відео: Włodzimierz Kowalchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 4 квітня горіла одноповерхова побутівка. Площа пожежі становила 800 квадратних метрів. У результаті події ніхто не постраждав.

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