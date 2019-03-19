Облив зеленкою і втік: у Києві напали на голову суду

У Києві невідомий облив зеленкою голову Господарського суду Харківської області Віталія Усатого.

Напад стався вранці 19 березня біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Солом'янському районі. Як зазначили в прес-службі комісії, Усатий повинен був взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання.

Потерпілий розповів поліцейським, що до нього підійшов невідомий у капюшоні, облив його зеленкою і втік.

"Правоохоронці переглядають записи з камер відеоспостереження і розшукують зловмисника", – зазначили в прес-службі ГУНП у Києві.

Віталій Усатий

Відповідно до декларації за 2017 рік, на Віталія Усатого оформлена квартира площею 98 м кв. у Харкові, приватний будинок 56 квадратів у Харківській області, дві земельні ділянки загальною площею 4 тис. м кв., а також легковий автомобіль Skoda Octavia 2013 року випуску.

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Напад на суддю у Києві Google. Maps

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