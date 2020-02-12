"Ваш син у біді": у Києві шахраї прямо із СІЗО провернули телефонну аферу на 69 тисяч грн

У Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

Подробиці повідомляє пресслужба столичної прокуратури, яка разом з оперативним відділом слідчого ізолятора знайшла чоловіків. Провернути аферу їм вдалося 11 лютого.

Підозрювані подзвонили 62-річній жінці і заявили, що її син потрапив у біду. "Вирішити питання" вони пообіцяли за 5 тисяч доларів. Жінка на їх вимогу одразу перевела на вказаний банківський рахунок 53 000 гривень, а ще поповнила 10 номерів мобільних телефонів, які вказали шахраї.

У Києві шахраї з СІЗО провернули телефонну аферу

Тільки після цього пенсіонерка зателефонувала своєму синові і дізналася, що з ним все гаразд. Правоохоронці з'ясували, що шахраями виявилися підозрювані з київського СІЗО. Один із них перебував під вартою за підозрою в розбої і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, другий – в скоєнні грабежу.

У камері чоловіків провели обшуки, в ході яких у них знайшли мобільні телефони, що використовувалися в шахрайстві. Фігурантам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає ув'язнення до трьох років. Встановлюються також інші учасники злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства – довірливих громадян чекають біля банкоматів і обманом змушують віддавати нібито вкрадені гроші.

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