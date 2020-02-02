Головна Новини
2 лютого • оновлено в 23:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві розстріляли хірурга: озвучені прикмети підозрюваного у вбивстві

1.7т
Читати матеріал російською

Київська поліція розшукує за підозрою в убивстві хірурга Андрія Сотника чоловіка у віці 30-35 років з бородою.

Як передає УНН з посиланням на правоохоронців, зріст чоловіка складає близько 170-175 см. Його зовнішність описують як кавказьку.

"Середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і кепку. При собі може мати короткоствольну вогнепальну зброю", – сказано в повідомленні.

Зі слів правоохоронців, винуватцю загрожує до 15-років в'язниці.

Новини
Розстріляли авто і зникли: в Одесі сталося зухвале пограбування інкасаторів. Фото і відео
У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника

У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника

поліція Києва

У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника

У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника

поліція Києва

У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника

У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника

поліція Києва

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося відео моменту вбивства Сотника. З'ясувалося, що чоловік був родом з Донецька і працював в Києві з 2014 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Вбивство пластичного хірурга у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство пластичного хірурга у Києві
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги