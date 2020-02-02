У Києві розстріляли хірурга: озвучені прикмети підозрюваного у вбивстві

Київська поліція розшукує за підозрою в убивстві хірурга Андрія Сотника чоловіка у віці 30-35 років з бородою.
Як передає УНН з посиланням на правоохоронців, зріст чоловіка складає близько 170-175 см. Його зовнішність описують як кавказьку.
"Середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і кепку. При собі може мати короткоствольну вогнепальну зброю", – сказано в повідомленні.
Зі слів правоохоронців, винуватцю загрожує до 15-років в'язниці.
У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника
поліція Києва
У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника
поліція Києва
У центрі Києва вбили лікаря Андрія Сотника
поліція Києва
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося відео моменту вбивства Сотника. З'ясувалося, що чоловік був родом з Донецька і працював в Києві з 2014 року.
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