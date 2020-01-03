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3 січня • оновлено в 10:48
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У Києві п'яний водій влаштував ДТП і ліг на землю відпочити: фото з місця події

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У Шевченківському районі Києва, на вулиці Тургенєвській, п'яний водій влаштував ДТП, а потім вийшов з авто і ліг на землю, аби відпочити.

Внаслідок аварії машина чоловіка була перекинута на бік, інший автомобіль зазнав серйозних механічних ушкоджень. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції столиці на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами свідка, п'яний водій за кермом авто Volkswagen врізався у припарковане Suzuki, а потім вийшов із салону та ліг неподалік на землю. Поруч із місцем ДТП патрульні справді виявили чоловіка, який не розумів, що трапилося та як він опинився в цьому місці.

У Києві п'яний водій влаштував ДТП та ліг на землю відпочити

У Києві п'яний водій влаштував ДТП та ліг на землю відпочити

Патрульна поліція Києва

Так, 57-річний водій не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався бокового інтервалу, не впорався з керуванням та в'їхав у інший транспортний засіб. Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп'яніння.

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У аварії ніхто не постраждав. На водія Volkswagen патрульні склали протокол за ч. 1. ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Києві п'яний водій влаштував ДТП і ліг на землю відпочити

У Києві п'яний водій влаштував ДТП і ліг на землю відпочити

Патрульна поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області у страшну аварію потрапив вантажний мікроавтобус. У результаті загинуло двоє осіб.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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