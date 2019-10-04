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6 жовтня • оновлено в 18:09
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У Києві прогримів вибух у п'ятиповерхівці: є постраждалий

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У Києві в п'ятницю, 4 жовтня, трапився вибух в одній із квартир п'ятиповерхового будинку на Лук'янівці. У результаті НП постраждала одна людина.

Згідно з першими результатами розслідування правоохоронців, інцидент був навмисним, передає ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У поліції стверджують, що винуватцем події є колишній чоловік дочки власника квартири. Він заліз у квартиру через балкон п'ятого поверху та намагався підірвати або себе, або приміщення.

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Фото з місця вибуху

Фото з місця вибуху

espreso.tv

Як відзначили журналісти, вибуховою хвилею винесло скло найближчих вікон, а сам підривник отримав опіки і перебуває в лікарні.

"Власник будинку виніс спалені меблі та викинув їх на смітник", – додали репортери.

Фото з місця вибуху

Фото з місця вибуху

espreso.tv

Фото з місця вибуху

Фото з місця вибуху

espreso.tv

Фото з місця вибуху

Фото з місця вибуху

espreso.tv

Як писав OBOZREVATEL, у Херсоні вночі 4 жовтня під вікнами будинку одного з радників голови обласної адміністрації стався сильний вибух. На місці НП виявили залишки невідомого вибухового пристрою.

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Читайте всі новини по темі "Вибухи в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибухи в Києві Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вибух фотографии видео
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