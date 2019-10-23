У Києві прогримів смертельний вибух: опубліковано відео з місця трагедії

Потерпілою внаслідок вибуху гранати в центрі Києва, який трапився 22 жовтня, виявилася дівчина 1992 року народження.

Вона отримала незначні травми – легке осколкове поранення, її життю нічого не загрожує, повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко. Також він уточнив, що загиблий від вибуху легендарний ветеран АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" був знайомий із другою жертвою.

"Вони спілкувалися один з одним поруч із офісом, потім пролунав вибух. Є свідки і записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив, конфліктів не було. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 – вбивство двох осіб ", – повідомив він.

Крищенко також уточнив, що основна версія ПП – необережне поводження з боєприпасами. В офісному приміщенні, де перед вибухом перебували загиблі, знайшли сліди вживання алкоголю, а за місцем проживання одного з них – ще один запал гранати.

Віктор Дегтярьов kievvlast.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, на вулиці Пушкінській, 34 в центрі Києва ввечері у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух, в результаті якого загинули дві людини.

Однією з жертв став легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!