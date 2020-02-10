У Києві поглумилися з пам'ятника Ватутіну: фото з місця

У Печерському районі Києва в ніч на 10 лютого невідомі облили зеленою фарбою пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Він розташований у Маріїнському парку, біля Верховної Ради України. Про інцидент повідомили на сторінці "Вартові Еспресо" у Facebook. Пізніше інформацію підтвердила і пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці під час патрулювання помітили, як невідомі облили пам’ятник та почали тікати. Поліцейські наздогнали та затримали одного з них. Також було оглянуто споруду, прилеглу територію та вилучено уламки від флаконів.

Так, 19-річного затриманого доправили до Печерського управління поліції. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Правоохоронці вживають заходів зі встановлення та затримання інших причетних осіб.

У Києві поглумилися з пам'ятника Ватутіну Вартові Еспресо

Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодомору і політичних репресій, втім, водночас він не потрапив до списку осіб, які підпадають під декомунізацію.

У Києві поглумилися з пам'ятника Ватутіну Вартові Еспресо

У Києві поглумилися з пам'ятника Ватутіну Вартові Еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 7 листопада 2019 року у Печерському районі Києва невідомі розмалювали фарбами з балончиків пам'ятник радянському військовому діячу Ватутіну.

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