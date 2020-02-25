У Києві повісився школяр: поліція з'ясовує обставини трагедії

В одній з квартир у Києві виявили повішеним 13-річного школяра. За попередньою інформацією, хлопець наклав на себе руки.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі Національної поліції у Києві, трагедія сталася в одному з будинків на вул. Сергія Данченка в Подільському районі.

"На місці події поліцейські попередньо встановили, що хлопець перебував вдома сам і вчинив самогубство. Для визначення остаточної причини смерті тіло підлітка направили на проведення судово-медичної експертизи", – повідомили у відомстві.

Трагедія сталася на вул. Сергія Данченка

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 КК – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області в населеному пункті Мала Дівиця виявили повішеним 5-річну дитину. За однією з версій, причина трагедії – нещасний випадок.

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