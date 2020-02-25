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25 лютого • оновлено в 21:14
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У Києві повісився школяр: поліція з'ясовує обставини трагедії

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В одній з квартир у Києві виявили повішеним 13-річного школяра. За попередньою інформацією, хлопець наклав на себе руки.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі Національної поліції у Києві, трагедія сталася в одному з будинків на вул. Сергія Данченка в Подільському районі.

"На місці події поліцейські попередньо встановили, що хлопець перебував вдома сам і вчинив самогубство. Для визначення остаточної причини смерті тіло підлітка направили на проведення судово-медичної експертизи", – повідомили у відомстві.

Трагедія сталася на вул. Сергія Данченка

Трагедія сталася на вул. Сергія Данченка

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У Києві повісився школяр: поліція з'ясовує обставини трагедії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області в населеному пункті Мала Дівиця виявили повішеним 5-річну дитину. За однією з версій, причина трагедії – нещасний випадок.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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