У Києві порушник влаштував страшну ДТП з постраждалими і втік. Фото і відео

У Дарницькому районі Києві вночі 23 вересня водій Renault виїжджав з другорядної дороги і не пропустив Fiat Doblo, який рухався "головною".

Він протаранив авто в лівий бік, в результаті чого Fiat викинуло на тротуар, а потім на газон, повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася на вулиці Сортувальній близько другої ночі.

Чоловік, який сидів на задньому пасажирському сидінні Fiat, від удару вилетів з машини на дорогу. Водія і пасажирку на передньому сидінні затиснуло в понівеченому автомобілі. Їх звільняли рятувальники ДСНС за допомогою спеціального інструменту. Всі троє постраждалих були госпіталізовані з важкими травмами.

За словами свідків події, водій Renault після зіткнення вибрався з авто і побіг з місця ДТП. Очевидці кинулися за ним, однак наздогнати не змогли. Його оголосили в розшук правоохоронці. Обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Рівненщині п'яний депутат сільради збив дівчат, які їхали на мотоциклі, одна з них загинула на місці. Загиблій водійці мотоциклу було 20 років, її 15-річна подружка потрапила в лікарню з численними травмами.