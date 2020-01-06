У Києві поліція затримала українців, які вийшли проти "русского міра"

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.
Про це в Facebook повідомив громадський діяч Андрій Смолій, який зазначив, що росіянка відвідувала окупований Крим і підтримувала анексію.
"Після того, як група активістів, зокрема "Відсічі", викликали поліцію, на них напали "прихильники" блогерки. Поліція замість того, щоб припинити протиправні дії і зупинити захід просто заарештувала двох активістів. Їх закували в наручники і волокли підлогою на вулицю. Одного з них тримають на колінах перед виходом. Навколо прихильники особи з країни-агресора", – йдеться у повідомленні.
Смолій зазначив, що цей інцидент показує, що Україна "впевнено опускається до часів Януковича".
"Ось і докотилися ми до "яка різниця". До нас масово їдуть особи з держави-агресора нести "русский мір". Поліція стала на сторону громадянки держави-агресора", – додав він.
У "Відсічі" повідомили, що одним із затриманих виявився активіст Лео Овчаренко.
Відзначимо, що росіянка Миірошина в 2017 році відвідувала окупований Крим, публікуючи фото в Facebook.
Facebook Мітрошиної
Олександра Мітрошина в Криму
Facebook Мітрошиної
Олександра Мітрошина
Facebook Мітрошиної
Затримання активіста в Києві
Скріншот
Затримання активіста в Києві
Скріншот
Затримання активіста в Києві
Скріншот
Затримання активіста в Києві
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, планувала виступити на форумі в Києві.
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