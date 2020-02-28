У Києві патрульні поліцейські були шоковані тим, що старший брат загубив молодшу шестирічну сестру, а також жахливими умовами проживання дітей.

Нещодавно диспетчерка депо повідомила правоохоронців, що в кінці маршруту, на вулиці Довженка, виявила самотню маленьку дитину. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дитина їй розповіла, що їхала до садочку зі старшим братом, а потім його загубила, й сама заблукала. Поспілкувавшись з дівчинкою, патрульні встановили будинок, у якому вона проживала. Двері квартири відчинив батько дитини, який був дуже здивований побаченому. Старший син нічого не розповів про те, що загубив сестру. Чоловік був впевнений, що донька у садочку", – йдеться у дописі.

У Києві поліцейських шокувала моторошна історія з маленькими дітьми

Також правоохоронці звернули увагу на безлад у квартирі. Там були розкидані речі, а дитячі ліжка стояли зламаними. Всього у сім'ї – четверо неповнолітніх. Про ситуацію патрульні одразу сповістили працівників ювенальної превенції та службу у справах дітей, які взяли усе на особистий контроль.

У Києві поліцейських шокувала моторошна історія з маленькими дітьми

У Києві поліцейських шокувала моторошна історія з маленькими дітьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 травня 2019 року в квартирі багатоповерхового будинку виявили трупи чоловіка та жінки, а також виснажену дворічну дитину. Поряд була велика кількість використаних шприців.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!