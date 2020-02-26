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27 лютого • оновлено в 00:24
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У Києві пограбували відділення Нової пошти: відео

3.7т
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У Києві в середу, 26 лютого, відбулося пограбування у відділенні Нової пошти на вулиці Ярослава Гашека, 8-а.

Як повідомив "Київ оперативний" в Facebook, близько 21:00 в приміщення увірвався чоловік, який погрожував співробітникам предметом, схожим на пістолет.

На опублікованих кадрах видно, що зловмисник прикрив обличчя маскою і прийшов з целофановим пакетом. Він вкрав близько 10 тисяч гривень.

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Проводяться оперативні заходи, спрямовані на його розшук і затримання.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі зняли зухвале пограбування відділення банку, яке підірвали за допомогою повітряних кульок.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Нова пошта
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Прям возле полиции
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