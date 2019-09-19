У Києві почав обвалюватися відремонтований міст: переконливі фото

У Києві на мосту, який нещодавно відремонтували, поряд зі станцією метро "Нивки" помітили значні пошкодження.

Відповідні фото та інформацію розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Автор допису зазначив, що на місце прибули ремонтні бригади, які намагалися виправити ситуацію.

У Києві почав обвалюватися відремонтований міст Київ Оперативний

"Відновлений шляхопровід поблизу станції метро "Нивки" щось вже починає потроху здавати позиції. І хоча на місці вже працюють якісь ремонтники, виникає законне питання – що пішло не так?" – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли "Українські новини", Київська міська державна адміністрація виділила 202 млн гривень на ремонт мосту поряд зі станцією метро "Нивки" влітку 2017 року.

У Києві почав обвалюватися відремонтований міст Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 серпня обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору. А в Оболонському районі міста, на вулиці Богатирській, частина шляхопроводу вулиці Лугової впала просто на автомобіль.

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