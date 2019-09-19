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19 вересня • оновлено в 17:14
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У Києві почав обвалюватися відремонтований міст: переконливі фото

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У Києві на мосту, який нещодавно відремонтували, поряд зі станцією метро "Нивки" помітили значні пошкодження.

Відповідні фото та інформацію розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Автор допису зазначив, що на місце прибули ремонтні бригади, які намагалися виправити ситуацію.

У Києві почав обвалюватися відремонтований міст

У Києві почав обвалюватися відремонтований міст

Київ Оперативний

"Відновлений шляхопровід поблизу станції метро "Нивки" щось вже починає потроху здавати позиції. І хоча на місці вже працюють якісь ремонтники, виникає законне питання – що пішло не так?" – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляли "Українські новини", Київська міська державна адміністрація виділила 202 млн гривень на ремонт мосту поряд зі станцією метро "Нивки" влітку 2017 року.

У Києві почав обвалюватися відремонтований міст

У Києві почав обвалюватися відремонтований міст

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 серпня обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору. А в Оболонському районі міста, на вулиці Богатирській, частина шляхопроводу вулиці Лугової впала просто на автомобіль.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Батонов Иван
Батонов Иван
Грунты сложные, ветра, грязевой вулканизм. Плюс, жвачка на опорах.
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Николенко Саша
Николенко Саша
Батонов Иван, плюс, ледоход с азовского моря, и молнии, которые бьют прямо в мост, и скоро превратят его в плазму. Ой, это же они вроде про крымский мост говорили.. а "сдавать позиции" начал мост в Киеве.. совсем Путин распоясался))
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Исаев Максим
Исаев Максим
Как, в Киеве??? Медовар же обещал, что это в Крыму мост развалиц-ца!!! Шо вы тут пишете, сепары проклятые???
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Мечты о разрушении Керченского моста материализуются. Правда, пока рядом с мечтателями.
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