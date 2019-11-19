У Києві почали масово зносити МАФи. Фото

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди.

Про це повідомив в.о. директора комунального підприємства "Київблагоустрій" Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував показові фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулий робочий тиждень (11 – 15 листопада) комунальним підприємством "Київблагоустрій" та деякими власниками ТС, які на вимогу нашого КП самостійно демонтували свої об’єкти, разом прибрано 102 незаконні тимчасові споруди", – написав він.

У Києві почали масово зносити МАФи Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

У Києві з 11 до 15 листопада знесли 102 незаконні тимчасові споруди Facebook Павла Бірюка

Їх прибрали як співробітники КП "Київблагоустрій", так і самі ж власники "точок" Facebook Павла Бірюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві підземний перехід на Позняках очистили від МАФів. Власників торгових об'єктів було заздалегідь попереджено звільнити торгові ролети і кіоски від товару, особистих речей та інших матеріальних цінностей.

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