У Києві побили таксиста і забрали авто: фото підозрюваних та деталі

У Києві поліцейські затримали двох іноземців, які побили водія таксі, відібрали у нього гроші та телефони, а потім втекли на його ж авто. Машину чоловіки кинули в одному із дворів, неподалік від місця події.

Сам інцидент трапився на вулиці Борщагівській. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З'ясувалося, що таксист приїхав на виклик, припаркував авто і вийшов на вулицю чекати клієнта. Тоді до нього ззаду підбігли незнайомці, повалили на землю та почали бити. Після цього вони сіли в його машину та поїхали.

У Києві побили таксиста і забрали авто Поліція Києва

Так, 46-річного киянина госпіталізували до медзакладу. За попереднім висновком лікарів, у нього – перелом стегнової кістки.

Правоохоронці розшукали авто потерпілого та осіб, причетних до інциденту. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились – 22-річні уродженці іншої держави, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У Києві побили таксиста і забрали авто. Підозрюваний

У Києві побили таксиста і забрали авто. Підозрюваний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві помітили водія таксі, який спершу вживав наркотики, а тоді впустив у салон авто пасажирку та планував вирушити у дорогу, але йому завадили.

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