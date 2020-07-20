У Києві побили іноземців через колір шкіри: фото і деталі

У Києві невідомі побили іноземних студентів, а потім відкрили стрілянину. В ході бійки п'ятеро п'яних чоловіків кричали в бік постраждалих расистські висловлювання.

Подія зі студентами Київського національного університету будівництва і архітектури з Демократичної Республіки Конго трапилася вночі 20 липня на проспекті Гонгадзе, повідомляє "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами потерпілих, конфлікт почався, коли вони сіли в машину таксі, щоб поїхати з аптеки додому. Тоді до машини підійшли невідомі, вони дістали їх з автомобіля і почали бити.

У Києві постраждали іноземні студенти "Київ оперативний" у Facebook

Під час бійки один з нападників зробив кілька пострілів у повітря. Зловмисники втекли з місця події, почувши спецсигнали правоохоронців. Відзначається, що незабаром їх знайшли в лісі і затримали.

Місцеві жителі побили іноземців через колір шкіри "Київ оперативний" у Facebook

"Поліцейські з підрозділу поліції охорони під час проведення пошуків нападників знайшли в лісі компанію молодих людей, які дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло. Затримані – п'яні в мотлох. Нічого розумнішого не придумали і сказали, що ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином познайомитися з ними", – йдеться у повідомленні в соцмережі.

Постраждалі вчаться в київському університеті "Київ оперативний" в Facebook

Зловмисники були п'яні "Київ оперативний" в Facebook

Нападників затримала поліція "Київ оперативний" в Facebook

Постраждали троє студентів "Київ оперативний" в Facebook

Чоловіки відкрили стрілянину під час бійки "Київ оперативний" в Facebook

Постраждала машина служби таксі "Київ оперативний" в Facebook

У авто розбите лобове скло "Київ оперативний" в Facebook

На місце події приїжджали правоохоронці "Київ оперативний" в Facebook

Повідомлення про бійку в соцмережі "Київ оперативний" в Facebook

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