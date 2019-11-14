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14 листопада • оновлено в 11:04
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У Києві підпалили три магазини відомої мережі: страшні фото і відео

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У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж. Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

Перша пожежа спалахнула у магазині на вулиці Амвросія Бучми, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Близько 2:50 мешканка сусіднього будинку побачила, як до вітрини підійшли троє чоловіків у капюшонах. Вони облили двері і вікна горючою сумішшю (попередньо, гасом), підпалили "Молоко від фермера" і зникли.

У Києві підпалили три магазини відомої мережі

У Києві підпалили три магазини відомої мережі

Інформатор

Рятувальники загасили вогонь, але спершу той охопив фасад закладу: згоріла вивіска і вітрина магазину, також вкрилися кіптявою балкони кількох квартир на другому поверсі.

За кілька хвилин спалахнула ще одна пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги, де охорона компанії "Сіріус" змогла швидко припинити поширення вогню до приїзду пожежників.

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У Києві спалахнув відомий ринок

Третій підпал вчинили у Петропавлівській Борщагівці у BoxPark. Там із магазину компанії "Молоко від фермера" полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. В результаті близько 10 торгових точок і все, що було всередині, згоріло.

Під час пожеж ніхто не постраждав. Поліція почала розшуки паліїв у трьох районах Києва.

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

Інформатор

Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Інформатор

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Інформатор

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

Інформатор

Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Інформатор

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Інформатор

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

Інформатор

Близько 3:00, з інтервалом укілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Близько 3:00, з інтервалом укілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Інформатор

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Інформатор

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

Інформатор

Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Близько 3:00, з інтервалом у кілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера"

Інформатор

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Одна з пожеж призвела до масштабних наслідків

Інформатор

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 13 листопада невідомі пошкодили вітрину російського взуттєвого магазину Carlo Pazolini на проспекті Перемоги, 19. Також біля будівлі з'явився напис фарбою "Москалі".

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Кінець року- традиційна пора пожеж у закладах торгівлі, ресторанного бізнесу і складах для приховування недостач.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине 90-е.
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Кристина Стефанова, на России сорр
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Кристина Стефанова, А в России, школьники расстреливают одногрупников з дробивиков. Ну вообщем каменный век.
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