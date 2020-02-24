У Києві підірвали відділення банку. Відео з місця НП

У Києві вночі 24 лютого підірвали відділення Таскомбанк на проспекті Володимира Маяковського, 26.

Про це повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, злочинці намагалися обчистити банкомат. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Місцеві жителі повідомили, що почули вибух, проте не зрозуміли, що саме сталося. Поліцію викликали через півтори години. Будівля отримала серйозні пошкодження, проте банкомат залишився цілий.

В результаті НП ніхто не постраждав. Справою зайнялася поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого, в Запоріжжі підірвали банкомат "Укрсиббанку" за допомогою повітряних кульок.

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