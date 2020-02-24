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24 лютого • оновлено в 06:51
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У Києві підірвали відділення банку. Відео з місця НП

1.2т
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У Києві вночі 24 лютого підірвали відділення Таскомбанк на проспекті Володимира Маяковського, 26.

Про це повідомляє "Інформатор". За попередніми даними, злочинці намагалися обчистити банкомат. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Місцеві жителі повідомили, що почули вибух, проте не зрозуміли, що саме сталося. Поліцію викликали через півтори години. Будівля отримала серйозні пошкодження, проте банкомат залишився цілий.

В результаті НП ніхто не постраждав. Справою зайнялася поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого, в Запоріжжі підірвали банкомат "Укрсиббанку" за допомогою повітряних кульок.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Вибухи і теракти в Україні
Місце
Україна Київ
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