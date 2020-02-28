Головна Новини
28 лютого • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві під університетом знайшли тіло людини. Фото

1.8т
Читати матеріал російською

У Києві біля входу в один із корпусів Національного транспортного університету 28 лютого виявили тіло людини.

Загиблого знайшли на території місцевості Видубичі. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua в Instagram.

На місце одразу викликали поліцію. Особа загиблого та деталі події будуть встановлені пізніше.

У Києві під університетом знайшли тіло людини

У Києві під університетом знайшли тіло людини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 4 лютого у дворі житлового будинку на вулиці Вишгородській, 34/1, між гаражами, виявили тіло дівчини.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги