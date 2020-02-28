У Києві під університетом знайшли тіло людини. Фото

У Києві біля входу в один із корпусів Національного транспортного університету 28 лютого виявили тіло людини.
Загиблого знайшли на території місцевості Видубичі. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua в Instagram.
На місце одразу викликали поліцію. Особа загиблого та деталі події будуть встановлені пізніше.
У Києві під університетом знайшли тіло людини
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 4 лютого у дворі житлового будинку на вулиці Вишгородській, 34/1, між гаражами, виявили тіло дівчини.
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