У Києві обікрали квартиру заступника міністра

У Києві невідомі обікрали квартиру заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці.

Як зазначається, злочинці зламали замки і поникли в квартиру заступника міністра в Дніпровському районі столиці. Невідомі вкрали телефон, комп'ютер і годинник, пише УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Про пограбування стало відомо 13 березня і відповідно розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України - "крадіжка".

При цьому очна дата злочину ще не встановлена.

Пограбування могло статися з 9 по 13 березня.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва обікрали квартиру французького дипломата.