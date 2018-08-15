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У Києві невідомі влаштували стрілянину і зникли на авто: оголошено план "Перехоплення"

3.5тЧитати новину російською

У Києві 15 серпня група невідомих влаштувала бійку зі стріляниною і зникла на кількох автомобілях. З місця події госпіталізували двох осіб із вогнепальними пораненнями ніг і живота.

Як пояснили у прес-службі Національної поліції Києва, конфлікт виник між декількома чоловіками неподалік від ринку.

"Також на місці події виявили трьох осіб зі слідами побоїв. Для встановлення обставин бійки поліція проводить огляд та опитування свідків", - зазначили правоохоронці.

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Національна поліція Києва

Очевидці стверджують, що зловмисники втекли на білому мікроавтобусі і срібних BMW і Toyota на іноземній реєстрації. У місті ввели план "Перехоплення".

Розшукуване авто

"Інформатор"

За непідтвердженою інформацією, місцем події став ринок на Троєщині.

Як писав OBOZREVATEL,10 серпня поруч зі столичним вокзалом у кафе між двома компаніями відбувся конфлікт, який перетворився на перестрілку. За інформацією правоохоронців, постраждали троє осіб.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Капитонова Анна
Капитонова Анна
Украинский врач : "Если шея и подмышки в папилломах - у вас внутри завёлся... http://medicinaonline.maminforum.com
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Чикаго 30-х годов. Украина напичкана оружием, а если оно на руках, руки чешутся - хочется пострелять.
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