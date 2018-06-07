У Києві автомобіль вилетів на тротуар у парку: є постраждалі

У Києві на проспекті Перемоги сталася аварія з потерпілими.

ДТП сталася вдень, 7 червня, поруч із парком Київського політехнічного інституту.

Про це повідомили користувачі у соцмережі.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль злетів з проїжджої частини на зелену зону, поруч із якою по тротуару йшли пішоходи.

"Парк КПІ. Жорстко вилетіла машина з проспекту в парк. Є постраждалі", - повідомили інтернет-користувачі, які опублікували також відео ДТП.

На кадрах видно розбитий легковик. У декількох десятках метрів лежить людина, над якою схилилися перехожі. Про те, чи є потерпілий водієм авто, чи це постраждалий пішохід, на даний момент невідомо. Обставини ДТП встановлюються.

Місце події Гугл. Карти

Місце події Гугл. Карти

Місце події Гугл. Карти

Пізніше стало відомо, що легковик BMW "влетів" у парк на 50-70 метрів і дивом не збив пішоходів. Водія авто швидка забрала у критичному стані.

Раніше повідомлялося про смертельну аварію з маршруткою в Івано-Франківській області.