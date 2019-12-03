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3 грудня • оновлено в 14:22
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У Києві небезпечний чоловік із ножем налякав жителів: фотофакт

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У Києві, біля Політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, чоловік кілька днів поспіль бігав за людьми з ножем.

Місцевим жителям довелося викликати поліцію. Про це написала киянка Анна Атаманюк на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це Андрій Метрофан (так він назвався). Сьогодні (2 грудня. – Ред.) о 21.20 на Польовій (район КПІ), біля мого будинку у провулку, де немає освітлення, я його зустріла. Він біг за мною з ножем, а перед цим – за чоловіком, але спіткнувся і впав. Чоловік пожалів його і, не викликавши поліцію, відпустив..." – написала Атаманюк.

У Києві небезпечний чоловік із ножем налякав жителів

У Києві небезпечний чоловік із ножем налякав жителів

Facebook Анни Атаманюк

За її словами, виявилося, що Метрофана за день до цього вже забирали правоохоронці і доправили в лікарню. Але наступного дня він знову з'явився на вулицях Києва. Атаманюк зазначила, що разом з іншими жителями міста викликала поліцію і вирішила писати заяву.

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"У людей великі сумніви, що він буде покараний, адже поліцейські нас відмовляють від написання заяви. Кажуть, що нам треба буде ходити до судів, до поліцій, а це клопітно", – підсумувала жінка.

OBOZREVATEL писав, що, коли злочини скоюють люди з психічними розладами, постраждалим можна не розраховувати на правосуддя. Наявність діагнозу – практично індульгенція для злочинця. Видання розповіло про шокуючі випадки "неадекватного терору" і про те, чи можна "позбутися" небезпечного сусідства.

У Києві, біля Політехнічного інституту, чоловік кілька днів поспіль бігав за людьми з ножем

У Києві, біля Політехнічного інституту, чоловік кілька днів поспіль бігав за людьми з ножем

Facebook Анни Атаманюк

Місцевим жителям довелося викликати поліцію

Місцевим жителям довелося викликати поліцію

Facebook Анни Атаманюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Вишгородській у тролейбусі двоє чоловіків у відповідь на зауваження пасажирів кинулися на них із ножами.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
на первой фотке он позировал женщине а потом напал на нее или наоборот?))
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Хо Хол
Хо Хол
Очевидный АТОшник. С фронта вернулся.
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