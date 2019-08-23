У Києві "не поділили дорогу" чотири авто: перші фото і подробиці

У Дніпровському районі Києва, на вулиці Червоноткацькій, трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка з морозивом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце аварії прибули дві бригади медиків, а також правоохоронці.

У Києві "не поділили дорогу" чотири авто Київ Оперативний

"Доволі серйозна ДТП трапилася на Червоноткатцькій за участю одразу 4 авто. Внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка із морозивом. На місці працюють одразу дві бригади лікарів та правоохоронці. Деталі й причини аварії встановлюються", – йдеться у повідомленні.

У Києві "не поділили дорогу" чотири авто Київ Оперативний

Внаслідок ДТП перекинулася вантажівка з морозивом Київ Оперативний

На місце аварії прибули дві бригади медиків Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода із постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір із 9-річним сином. У мережу потрапило відео наїзду 59-річної жінки на людей.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!