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У Києві "не поділили дорогу" чотири авто: перші фото і подробиці

1.3т Читати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва, на вулиці Червоноткацькій, трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка з морозивом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце аварії прибули дві бригади медиків, а також правоохоронці.

У Києві

У Києві "не поділили дорогу" чотири авто

Київ Оперативний

Новини
У Києві автобус протаранив вантажівку з новими Mazda: фото і відео ДТП

"Доволі серйозна ДТП трапилася на Червоноткатцькій за участю одразу 4 авто. Внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка із морозивом. На місці працюють одразу дві бригади лікарів та правоохоронці. Деталі й причини аварії встановлюються", – йдеться у повідомленні.

У Києві

У Києві "не поділили дорогу" чотири авто

Київ Оперативний

Внаслідок ДТП перекинулася вантажівка з морозивом

Внаслідок ДТП перекинулася вантажівка з морозивом

Київ Оперативний

На місце аварії прибули дві бригади медиків

На місце аварії прибули дві бригади медиків

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода із постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір із 9-річним сином. У мережу потрапило відео наїзду 59-річної жінки на людей.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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