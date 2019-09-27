У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався обікрасти Володимирський собор.

До Шевченківського УП надійшла інформація про те, що невідомий намагався потрапити в приміщення релігійної установи на бульварі Тараса Шевченка, повідомила пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та опитали охоронця. Той розповів, що вночі почув підозрілий шум й одразу ввімкнув світло. Він побачив незнайомця, який розбив вікно та намагався проникнути до приміщення. Потім зловмисник утік.

У Києві намагалися обікрасти Володимирський собор Поліція Києва

Співробітники карного розшуку встановили й затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний чоловік, який вже був неодноразово судимим за вчинення крадіжок і зберігання наркотичних речовин.

За фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався обікрасти Володимирський собор Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали підозрюваного у шахрайстві, який орудував у магазинах у центрі міста. Він обдурював продавців, забираючи товар без його оплати.

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