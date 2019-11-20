У Дніпровському районі Києва чоловік у масці увірвався до відділення №223 "Укрпошти" та, погрожуючи касирці, забрав понад 6 тисяч гривень.

Інцидент трапився 19 листопада, приблизно о 19:50. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"У 223 відділенні "Укрпошти" (Дніпровський район) забіг чоловік, на обличчі якого була маска синього кольору, а на руках – рукавиці. Погрожуючи касирці (дівчині 1999 року народження), зловмиснику вдалося заволодіти грошовими коштами у сумі 6686 грн", – йдеться в дописі.

У Києві нахабно пограбували відділення "Укрпошти" Київ Оперативний

На місце одразу направили патрульну поліцію, криміналістів, слідчо-оперативну групу та кінологів. Втім, злочинця не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, у школі на вулиці Гната Юри, жінка нахабно пограбувала дитину. Вона зірвала з 6-річної дівчинки золотий ланцюжок.

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