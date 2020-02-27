У Києві біля центрального залізничного вокзалу в четвер, 27 лютого, спіймали кількох ромів-грабіжників.

Відео з місця подій опублікував у Facebook координатор Спілки ветеранів війни з Росією Сергій Бондар (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, член Муніципальної варти помітив, як кілька чоловіків і жінок підійшли до дівчини і намагалися її пограбувати. Він застав злодіїв зненацька і вимагав відповісти за скоєне.

У Києві на вокзалі спіймали банду ромів-грабіжників Telegram-канал Анатолія Штефана

При цьому Бондар запідозрив місцевого поліцейського у покриванні злочинців, оскільки той підійшов у цивільному одязі і запропонував вирішити ситуацію. Грабіжників у цей час він вирішив відпустити.

"Це жесть і я вперше прошу репост. Вибачте за мат. Я такого не очікував! Вокзал. Грабують тотально. Пора зізнатися, що ситуація тільки погіршилася! Грабують людей десятками. Всі тварюки ті ж! Я знову їх спіймав. І що ви думаєте? Підходить якийсь чорт, тицяє якесь посвідчення і за куртку тягне мене на вулицю", – не стримався Бондар.

Крім того, чоловік упізнав одного з грабіжників – це Руслан Хорват. За даними Бондара, він перебуває в розшуку за десятки крадіжок і за те, що прямо у відділенні відірвав плитку з підлоги і проломив голови чотирьом поліцейським.

Фото грабіжників і подробицями інциденту поділився і полковник ЗСУ Анатолій Штефан, який також став очевидцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в київському кафе "Honey" спіймали під час скоєння крадіжок угруповання з 4 кишенькових злодіїв.

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