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21 жовтня • оновлено в 11:09
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У Києві на території університету культури повісився хлопець: перші фото з місця НП

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У Печерському районі Києва, на вулиці Євгена Коновальця, 36а, в понеділок, 21 жовтня, виявили повішений труп молодого хлопця.

Тіло на території Київського національного університету культури і мистецтв помітив перехожий близько 8:30, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Труп хлопця знаходився на обриві. На шиї була петля, кінець від якої був прив'язаний до дерева.

У Києві на території університету культури повісився хлопець

У Києві на території університету культури повісився хлопець

Інформатор

Особа померлого не встановлена. На вигляд йому близько 20 років. Що стало причиною вчинку – невідомо.

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У Печерському районі Києва 21 жовтня виявили повішений труп молодого хлопця

У Печерському районі Києва 21 жовтня виявили повішений труп молодого хлопця

Інформатор

Тіло на території Київського національного університету культури і мистецтв помітив перехожий

Тіло на території Київського національного університету культури і мистецтв помітив перехожий

Інформатор

Труп хлопця знаходився на обриві в Києві

Труп хлопця знаходився на обриві в Києві

Інформатор

На шиї померлого була петля, кінець від якої був прив'язаний до дерева

На шиї померлого була петля, кінець від якої був прив'язаний до дерева

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вулиці Привокзальній в приміщенні покинутого туалету на території стадіону "Восход" знайшли труп чоловіка. Також в Києві в ніч на суботу, 19 жовтня, в салоні припаркованого автомобіля виявили тіло людини.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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