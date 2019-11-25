У центрі Києва на пам'ятнику відомому єврейському письменнику з'явилися свастики: фото

У Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинська, невідомі розмалювали пам'ятник єврейському письменнику і драматургу, одному з основоположників сучасної художньої літератури на їдиші – Шолом-Алейхему Рабиновичу.
На монументі з'явилися дві великі свастики червоного кольору. Це трапилося в ніч на 25 листопада, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Хто вчинив цей акт вандалізму й навіщо – невідомо. Станом на 9:00, біля пам'ятника не було ані правоохоронців, ані комунальників. Видання написало офіційний запит до поліції.
У Києві на пам'ятнику єврейському письменнику з'явилися свастики
Інформатор
Характерно, що Шолом-Алейхем родом із Переяслава Київської області.
У Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинська, невідомі розмалювали пам'ятник єврейському письменнику і драматургу – Шолом-Алейхему Рабиновичу
Інформатор
На монументі з'явилися дві великі свастики червоного кольору
Інформатор
У Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинська, невідомі розмалювали пам'ятник єврейському письменнику і драматургу Шолом-Алейхему Рабиновичу
Інформатор
На монументі з'явилися дві великі свастики червоного кольору
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві, на вулиці Жилянській поруч із Повітрофлотським шляхопроводом вандали пошкодили стіни підземного переходу, залишивши там напис "Новороссия".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!