У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото

У Києві 8 березня відбулися сутички на марші за права жінок, на який прийшли сотні людей.

За даними кореспондента OBOZREVATEL, у початку колони було чутно вибух, однак є ймовірність, що це була петарда. У мережі вже з'явилися перші відео затримань (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

Активісти вийшли, щоб нагадати про сенс і первинний задум цього дня – боротьба за права жінок. Вони несли плакати з написами: "Секс за гроші = гвалт", "Волохатість – теж жіночно", "Досить прикривати нерівність традиціями".

На заході були присутні представники церковної організації "Катехон". Марш охороняла поліція, проте вже після початку акції почалися зіткнення.

Праворадикальні організації спробували зірвати захід, через що почалися бійки з правоохоронними органами. Деяких вже затримали.

Марш зібрався на Михайлівській площі, куди стяглася поліція і Національна гвардія. У поліції прокоментували ситуацію. У прес-службі розповіли, що 8 березня там відбулося дві акції.

"Під час збору учасників між представниками виник конфлікт і штовханина. Правоохоронці оперативно втрутилися і попередили бійку. Трьох активних учасників доставили до управління поліції для надання пояснень", – йдеться в повідомленні.

Також під час руху колони правоохоронці відокремили двох чоловіків, які хотіли спровокувати бійку. Ще одна людина кинула у натовп піротехніку.

"Після першочергової перевірки їх дій буде надана правова оцінка", – додали у відомстві.

Затримання на марші за права жінок. Противник маршу спробував перекинути колонку і тепер в автозаку pic.twitter.com/PorhfOqvbc — The Village Україна (@thevillageua) 8 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді праворадикальні організації влаштували бійню, зірвавши марш за права трансгендерів.

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