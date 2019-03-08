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/Кримінал

У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото

14.3тЧитати матеріал російською

У Києві 8 березня відбулися сутички на марші за права жінок, на який прийшли сотні людей.

За даними кореспондента OBOZREVATEL, у початку колони було чутно вибух, однак є ймовірність, що це була петарда. У мережі вже з'явилися перші відео затримань (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

Активісти вийшли, щоб нагадати про сенс і первинний задум цього дня – боротьба за права жінок. Вони несли плакати з написами: "Секс за гроші = гвалт", "Волохатість – теж жіночно", "Досить прикривати нерівність традиціями".

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У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото

На заході були присутні представники церковної організації "Катехон". Марш охороняла поліція, проте вже після початку акції почалися зіткнення.

Праворадикальні організації спробували зірвати захід, через що почалися бійки з правоохоронними органами. Деяких вже затримали.

Марш зібрався на Михайлівській площі, куди стяглася поліція і Національна гвардія. У поліції прокоментували ситуацію. У прес-службі розповіли, що 8 березня там відбулося дві акції.

У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото

"Під час збору учасників між представниками виник конфлікт і штовханина. Правоохоронці оперативно втрутилися і попередили бійку. Трьох активних учасників доставили до управління поліції для надання пояснень", – йдеться в повідомленні.

Також під час руху колони правоохоронці відокремили двох чоловіків, які хотіли спровокувати бійку. Ще одна людина кинула у натовп піротехніку.

"Після першочергової перевірки їх дій буде надана правова оцінка", – додали у відомстві.

У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото
У Києві на марші феміністок відбулися сутички: ексклюзивні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді праворадикальні організації влаштували бійню, зірвавши марш за права трансгендерів.

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Теми
8 березняАкції протесту в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
поліціяпротест
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Баба... она тоже человек...
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TO VI
TO VI
Всі їхні вимоги рівних прав заключаються у тому, що вони хотіли б працювати на самих "непильних" роботах і отримувати оплату праці, як чоловіки, що працюють на різних важких та небезпечних роботах. Тобто, не рівності вони хотять, а винятковості та переваги по тому ж статевому признаку. То кого тоді сексистами, насправді, потрібно таврувати?)))
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Гончар Сергей
Гончар Сергей
Я так понимаю, что "праворадикалы " и против пи..расов и против женщин, тогда что это за существа и с какой планеты?
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
Гончар Сергей, это латентные педерасты
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