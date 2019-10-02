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2 жовтня • оновлено в 15:55
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У Києві на дитячому майданчику вбили чоловіка: перші деталі

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У Києві в мікрорайоні Райдужний 1 жовтня трапилося вбивство літнього чоловіка. Його знайшли з ножовими пораненнями просто на дитячому майданчику.

Про злочин повідомили місцеві жителі, яких опитувала поліція. Як написала Ольга Жогіна у групі "Воскресенка+Райдужний" у Facebook, до неї підійшов правоохоронець, який запитав, чи не була вона свідком.

"Виявляється, сьогодні вночі на дитячому майданчику між будинками по вул. Вершигори 5, 5а, 7а був убитий чоловік 45-го року народження", – повідомила вона.

У коментарях до її посту відгукнулися й інші місцеві жителі.

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"Кажуть, вбили без мотиву. І просили бути обережною на вулиці", – написала ще одна місцева жителька.

Як написала Анна Герасимчук, чоловіка знайшли близько 20-ї години.

"Він лежав, а всі думали, що це просто бомж відпочиває. Я йшла з роботи, близько 20:00 і звернула увагу. Підійшла, а людина була вже мертва", – написала вона.

У Києві на дитячому майданчику вбили чоловіка: перші деталі
У Києві на дитячому майданчику вбили чоловіка: перші деталі
У Києві на дитячому майданчику вбили чоловіка: перші деталі
У Києві на дитячому майданчику вбили чоловіка: перші деталі

Як писав OBOZREVATEL, 30 вересня у Дніпровському районі Києва перехожі побачили, що у невеликому лісі на дереві висіло тіло мертвого чоловіка. Труп був із петлею на шиї і без штанів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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