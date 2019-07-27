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У Києві на березі Дніпра дитина знайшла труп жінки. Фото та відео 18+

13.3т Читати матеріал російською

У суботу, 27 липня, на березі Дніпра в Києві було знайдено тіло жінки.

Труп, який частково знаходився у воді, близько 10:10 помітила дитина – учениця шостого класу, яка живе неподалік, передає "Інформатор".

Уточнюється, що інцидент стався на 103-й Садовій лінії. На місце були викликані правоохоронці та медики.

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На березі Дніпра в Києві знайдено труп

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

Інформатор

Експерти констатували смерть, під час огляду слідів насильницької гибелі не виявили.

На березі поруч із тілом знаходилися тапочки й особисті речі, які, можливо, належать загиблій.

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

Інформатор

Рятувальники витягли тіло з води та передали його правоохоронцям. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники. Особа загиблої та причина смерті встановлюються.

Обережно! Фото і відео 18+!

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

Інформатор

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

Інформатор

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

На березі Дніпра в Києві знайдено труп

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно поруч зі станцією метро "Чернігівська" в Києві знайшли труп чоловіка. Він лежав на газоні без взуття, а його кросівки стояли поруч.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
Річка Дніпро в Києві смерть фотографии видео
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