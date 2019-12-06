У Києві медики "годували" пацієнтів "вигідними" ліками: всі подробиці

У Києві група фармацевтичних компаній підкуповувала лікарів. За це медики виписували пацієнтам препарати, у продажі яких були зацікавлені перші.

Про це написала пресслужба Нацполіції України. Гроші на такі "промо-акції" компанії знаходили завдяки тому, що ухилялися від сплати податків. Правоохоронці викрили злочинну схему підкупу.

Так, протягом 2018-2019 років службові особи та представники компаній систематично надавали лікарям Києва та інших областей неправомірну вигоду. А медики за це під час призначення пацієнтам ліків надавали перевагу препаратам саме цієї групи фармкомпаній.

У Києві медики "годували" пацієнтів "вигідними" ліками. Ілюстрація

Попередньо, сума наданих "винагород" становить 140 млн. грн. Щоб знайти гроші на хабарі, представники компанії ухилялися від сплати податків.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання посадових осіб компаній, а також інших людей, які можуть бути причетні до схеми.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

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