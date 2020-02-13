У Києві лікарів звинуватили в недбалості через смерть: у КМДА дали пояснення

У Центральній поліклініці Голосіївського району Києва 13 лютого помер чоловік. Свідки звинуватили медиків установи в тому, що вони не змогли надати йому допомогу, а швидку – що та дуже довго їхала. Втім, у КМДА спростували цю інформацію.

Так, обурений допис зі скаргами на лікарів опублікувала журналістка й очевидиця Олена Кагал на своїй сторінці у Facebook, написало видання "Главком". Водночас представники Департаменту охорони здоров'я КМДА у коментарі OBOZREVATEL заявили про те, що людині відразу надали допомогу.

За словами Кагал, у черзі в поліклініці відвідувачу стало погано. Він за хвилину почав "синіти".

"На весь поверх, де сидять кардіологи, не знайшлося жодного лікаря, який міг би надати першу допомогу. Не знайшлося й у всій 11-поверховій будівлі. За лікарями першої допомоги в аптеки бігли люди з черги. Швидку чекали 30 хвилин... Лікарі поліклініки не могли нічого зробити. Як вони казали, просто було нічим. Чоловіка не врятували. Швидка лише констатувала смерть", – написала вона.

У Києві лікарів звинуватили в недбалості через смерть. Ілюстрація

Водночас представники Департаменту охорони здоров'я КМДА у коментарі OBOZREVATEL підтвердили те, що в поліклініці помер 48-річний чоловік. Втім, вони запевнили, що необхідна медична допомога була надана вчасно.

"Швидка приїхала в поліклініку Голосіївського району рівно за 10 хвилин. Виклик був зафіксований о 8:47, а о 8:57 лікарі швидкої почали реанімаційні заходи. Так, була проведена дефібриляція серця – кілька розрядів. Але, на жаль, серце запустити не вдалося", – пояснили представники Департаменту.

Вони додали, що працівники поліклініки ще до прибуття швидкої почали реанімаційні заходи, ввівши необхідні препарати для підтримання серцевої діяльності. Також зроблено непрямий масаж серця.

Скриншот допису про поліклініку в Києві Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліклініка №1 (Шевченківський район) втрапила у гучний скандал. Її працівників звинуватили в тому, що вони не надали допомоги чоловікові, якому стало погано просто біля дверей закладу, а тільки викликали медиків швидкої допомоги, які працюють у сусідній будівлі.

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