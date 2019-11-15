У Києві конфлікт між водіями закінчився моторошною ДТП. Відео 18+

У Києві на проспекті Перемоги трапилася моторошна ДТП з постраждалим. Коли двоє водіїв посеред дороги з’ясовували стосунки, на одного з них наїхав інший автомобіль.

Чоловік залишився живим, проте отримав політравму. Про ситуацію повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага,18+).

"На проспекті Перемоги дорожній конфлікт між двома водіями завершився наїздом на одного із них третім учасником дорожнього руху", – йдеться у дописі.

У Києві конфлікт між водіями закінчився моторошною ДТП Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на вулиці Зодчих, 13 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій вантажівки переїхав жінку похилого віку.

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