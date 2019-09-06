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8 вересня • оновлено в 11:21
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У Києві фура розчавила пенсіонера: фото ДТП

6.8т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 6 вересня, в Подільському районі Києва трапилася ДТП із фурою, в результаті якої загинув літній чоловік.

Про це повідомляє "Еспресо" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що аварія трапилася на вулиці Газопровідній у напрямку Кільцевої дороги. У якийсь момент із невідомих причин на трасу перед фурою вибіг чоловік 60-70 років у невстановленому для переходу місці.

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У Києві фура збила на смерть чоловіка

У Києві фура збила на смерть чоловіка

У Києві фура збила на смерть чоловіка

Кабіна вантажівки вже проїхала і літній чоловік, не зупиняючись, вдарився об причіп і відлетів на дорогу. На місце події викликали поліцію і швидку допомогу. Прибувши, лікарі констатували смерть пенсіонера.

Слідчо-оперативна група почала розслідування на місці ДТП.

У Києві вантажівка розчавила пенсіонера

У Києві вантажівка розчавила пенсіонера

У Києві вантажівка розчавила пенсіонера

У Києві вантажівка розчавила пенсіонера

У Києві фура збила пенсіонера

У Києві фура збила пенсіонера

У Києві фура збила пенсіонера

У Києві фура збила пенсіонера

У Києві фура збила пенсіонера

У Києві фура збила пенсіонера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпровському районі Києва відбулася жахлива ДТП – водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням і влетів у бар'єрну огорожу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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