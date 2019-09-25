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27 вересня • оновлено в 19:43
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У Києві фура протаранила зупинку: деталі і фото жахливої ДТП

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У середу, 25 вересня, в Києві на вулиці Братиславській вантажівка протаранила зупинку, в результаті чого водія затиснуло в кабіні.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, водій фури, уникаючи зіткнення з пішоходом, який порушив ПДР, в'їхав в огорожу, а потім у зупинку громадського транспорту.

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У Києві фура влетіла в зупинку

У Києві фура влетіла в зупинку

У Києві фура влетіла в зупинку

У Києві фура влетіла в зупинку

Водія затиснуло в кабіні. На місце ДТП прибули рятувальники з ДСНС і декілька карет швидкої допомоги. Про інших постраждалих інформації немає.

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві зіткнулися одразу три фури, через що постраждала одна особа.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Іноді і пішоходи чудять
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
voznyk ruslan, и поверь очень часто, я бы сказал-больше чем водители. Сколько придурков в наушниках по проезжей части ходит
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