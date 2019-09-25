У Києві фура протаранила зупинку: деталі і фото жахливої ДТП

У середу, 25 вересня, в Києві на вулиці Братиславській вантажівка протаранила зупинку, в результаті чого водія затиснуло в кабіні.
Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
За попередніми даними, водій фури, уникаючи зіткнення з пішоходом, який порушив ПДР, в'їхав в огорожу, а потім у зупинку громадського транспорту.
У Києві фура влетіла в зупинку
У Києві фура влетіла в зупинку
Водія затиснуло в кабіні. На місце ДТП прибули рятувальники з ДСНС і декілька карет швидкої допомоги. Про інших постраждалих інформації немає.
У Києві фура протаранила зупинку
У Києві фура протаранила зупинку
У Києві фура протаранила зупинку
У Києві фура протаранила зупинку
У Києві фура протаранила зупинку
У Києві фура протаранила зупинку
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві зіткнулися одразу три фури, через що постраждала одна особа.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".