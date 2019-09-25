У Києві фура протаранила зупинку: деталі і фото жахливої ДТП

У середу, 25 вересня, в Києві на вулиці Братиславській вантажівка протаранила зупинку, в результаті чого водія затиснуло в кабіні.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, водій фури, уникаючи зіткнення з пішоходом, який порушив ПДР, в'їхав в огорожу, а потім у зупинку громадського транспорту.

У Києві фура влетіла в зупинку

У Києві фура влетіла в зупинку

Водія затиснуло в кабіні. На місце ДТП прибули рятувальники з ДСНС і декілька карет швидкої допомоги. Про інших постраждалих інформації немає.

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

У Києві фура протаранила зупинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві зіткнулися одразу три фури, через що постраждала одна особа.

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