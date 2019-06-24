У Києві евакуювали університети, супермаркети і всі пологові будинки

У Києві 24 червня невідомі повідомили про мінування низки об'єктів, серед яких – університети, супермаркети і пологові будинки.

Через анонімні дзвінки та повідомлення на електронну пошту довелося евакуювати велику кількість осіб. Зокрема, вибухівка нібито закладена в усі корпуси КНУ ім. Тараса Шевченка, лінгвістичному, Таврійському університетах, у КНУКіМ та університеті ім. Грінченка, повідомили на сторінці КНУ у Facebook.

Також правоохоронці перевіряють низку ТРЦ: SkyMall, "Глобус", "Україна", Lavina, Gulliver, Art Mall, "Проспект", "Район", "Караван", "Магелан", "Квадрат Нео", "Ретровіль" і "Метрополіс", повідомили в Telegram "Київ Оперативний".

Евакуація з КНУ ім. Тараса Шевченка Telegram Київ Оперативний

Крім цього, довелося евакуювати людей із супермаркетів "Ашан", "Сільпо", "АТБ" та інших. а також усіх пологових будинків столиці.

Евакуація Telegram Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL, 6 червня невідомий повідомив про замінування більш ніж 20 різних об'єктів у Києві. Серед них – дитячі садки, кафе й лікарні.

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