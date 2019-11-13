У Києві чоловік відкрив стрілянину по працівниках банку: є постраждалий

У Деснянському районі Києва чоловік під час конфлікту вистрелив з травматичної зброї в працівника банку, у результаті чого потерпілий отримав непроникаюче поранення ноги.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомі намагалися виламати двері квартири місцевого мешканця на вулиці Лисківській, а згодом і про стрілянину за цією ж адресою. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Коли правоохоронці приїхали, двері квартири були відчинені, а всередині приміщення знаходилося п’ятеро представників банку та власник помешкання. Представники фінансової установи прийшли до киянина, щоб перевірити майно, яке стало власністю банку через невиплату кредиту.

У Києві чоловік відкрив стрілянину по працівниках банку Поліція Києва

Господар квартири, побачивши представників банку, дістав травматичний пістолет для відстрілу гумовими кулями та здійснив два постріли. Куля влучила у ногу одного з чоловіків. Потерпілого з непроникаючим пораненням госпіталізувала "швидка".

Чоловік, який скоїв постріли, показав поліцейським дозвіл на зброю. У загальному коридорі експерти знайшли та вилучили дві стріляні гільзи.

Подію зареєстрували у Журналі обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Деснянського управління поліції. Вирішуватиметься питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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